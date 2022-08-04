Городской рынок в центре Пскова может стать рыночным пространством для притяжения туристов

15:50, 04 августа 2022, ПАИ

Городской рынок в центе Пскова может стать красивым рыночным пространством для притяжения туристов. Об этом рассказал глава администрации города Пскова Борис Елкин в эфире радиостанции «7 Небо».

«Не буду пока ничего анонсировать, но есть уже наработки и ведем диалог. Но это вопрос времени и денег. Это в целом интересно для города», - прокомментировал глава администрации. Он отметил, что территория рынка является частной, поэтому сейчас со стороны городской администрации ведется диалог о том, как можно переформировать рынок.