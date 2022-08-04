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Общество

Специалисты рассказали о гормональных отклонениях среди мужчин России

От нарушений работы щитовидной железы в России страдает каждый четвертый мужчина, пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов «Гемотеста».

Специалисты изучили результаты более тысячи анализов на свободный трийодтиронин (Т3) в крови пациентов-мужчин.

Чаще всего мужчинам в зрелом возрасте угрожает гипотиреоз – снижение функции щитовидной железы. Часто его можно предотвратить своевременным восполнением дефицита йода. Точный диагноз должен установить врач после необходимых исследований.

Доктор биологических наук Оксана Гизингер отметила, что патологии щитовидной железы развиваются медленно. Могут возникнуть такие симптомы, как депрессивное настроение, набор или потеря веса, бессонница, забывчивость. Часто мужчины недооценивают серьёзность этих проблем и могут довести своё здоровье до запущенного состояния, вплоть до онкологии. Врач призвала проходить регулярные обследования у эндокринолога.

По данным экспертов, от заболеваний щитовидной железы всего страдает порядка 40 % россиян. Специалисты отметили, что отклонения от нормы в анализах на Т3 у мужчин старше 55 лет встречаются чаще, чем у женщин в той же возрастной группе.

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