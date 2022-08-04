Об исполняющей желания Духовой горе в Опочецком районе рассказал Юрий Ильин

16:59, 04 августа 2022, ПАИ

Об исполняющей желания Духовой горе в Опочецком районе рассказал глава Опочецкого района Юрий Ильин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Если подняться туда, то желания ваши исполняются, очевидцы говорят, что помогает. Если у женщин есть проблемы, то там есть плита, на которую нужно встать босиком, и она поможет», - поделился глава района.

Он также отметил, что существует поверье, согласно которому перед своей кончиной царь Иван Грозный приказал составить реестр святых мест Руси. В этом реестре была помечена Духова гора, которая в конце XVI века уже была известным святым местом и местом паломничества верующих.