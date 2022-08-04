Об исполняющей желания Духовой горе в Опочецком районе рассказал Юрий Ильин
Об исполняющей желания Духовой горе в Опочецком районе рассказал глава Опочецкого района Юрий Ильин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Если подняться туда, то желания ваши исполняются, очевидцы говорят, что помогает. Если у женщин есть проблемы, то там есть плита, на которую нужно встать босиком, и она поможет», - поделился глава района.
Он также отметил, что существует поверье, согласно которому перед своей кончиной царь Иван Грозный приказал составить реестр святых мест Руси. В этом реестре была помечена Духова гора, которая в конце XVI века уже была известным святым местом и местом паломничества верующих.
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