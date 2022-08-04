В Псковской области проживает около 3 тысяч семей с детьми-инвалидами

16:54, 04 августа 2022, ПАИ

Подписан закон об обеспечении в школах бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Бесплатное двухразовое питание положено обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающим в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.



Федеральный закон «О внесении изменений в статью 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» подписан президентом России Владимиром Путиным, принят Госдумой 29 июня 2022 г. и одобрен Советом Федерации 8 июля 2022 г. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.



В Псковской области проживает около 3000 семей, воспитывающих детей-инвалидов, причём количество детей-инвалидов в области ежегодно увеличивается.

