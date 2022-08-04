Россиянам назвали один из лучших способов защитить сбережения от инфляции

16:55, 04 августа 2022, ПАИ

Инвестирование в золото – один из лучших способов защиты от инфляции, рассказал финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, пишет газета «Известия».

Однако, по его словам, есть и ряд недостатков владения золотыми слитками.

Так, из плюсов эксперт называет устойчивость цены золота при кризисах. Падение и колебания стоимости минимальны. Золотые слитки выигрывают у акций, которые могут обрушиться, отметил Владимир Сагалаев.

«Исторические данные показывают, что золото хорошо справляется с инфляцией во время экономических максимумов и минимумов. Если валюта практически не имеет ценности, цены на золото будут расти просто потому, что оно будет оцениваться в той же денежной единице. Это означает, что золото является одним из лучших способов защиты от инфляции», – подчеркнул специалист.

Но при этом золотые слитки подвержены кражам. Хранение в банке – платная услуга, а вне банковского учреждения золото можно повредить и тем самым уменьшить его стоимость. Также при возвращении в банк нужно помнить о расходах на экспертизу подлинности, уточнил эксперт.

Приобретать золото необходимо только в лицензированных банках, иначе есть риск купить слиток с различными примесями. Самая чистая форма золота – 24К, добавил Владимир Сагалаев.