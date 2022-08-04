В одном из российских регионов женщина кинула в мэра ботинком
Жительница Сахалинской области, проживающая в аварийном доме, бросила в мэра Углегорского округа Дмитрия Цуканова плесневелый ботинок, чтобы показать, в каких условиях ей приходится жить, пишет газета «Известия».
Об инциденте стало известно из видео, которое широко распространилось по социальным сетям.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко приехал вместе с главой Углегорского округа Дмитрием Цукановым в Шахтерск, чтобы встретиться с местными жителями. На встрече к чиновникам обратилась 42-летняя Людмила Аникеева. Она рассказала, что много лет добивается переселения из аварийного жилья и пыталась объяснить чиновникам, как сложно жить её семье в таких условиях. В качестве доказательства женщина принесла из дома обувь, которая покрылась плесенью от сырости. После этого она бросила ботинок в мэра Дмитрия Цуканова.
Под аплодисменты женщину вывел из зала полицейский, а губернатор посоветовал ей обратиться в прокуратуру.
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