Два человека пострадали в результате ДТП

17:41, 04 августа 2022, ПАИ

В 14:20 в Куньинском районе на 431 автодороги м9 Балтия у деревни Клин произошло столкновение автомобилей Volkswagen Tiguan и Renault. В результате столкновения автомобиль Renault вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. В автомобиле находилось пять человек, в том числе несовершеннолетние.

В результате ДТП пострадали пассажирка автомобиля Renault и несовершеннолетняя.

На месте работают две бригады скорой помощи, сотрудники полиции и ДПС, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.