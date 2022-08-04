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Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП

Фото с места просшествия

В 14:20 в Куньинском районе на 431 автодороги м9 Балтия у деревни Клин произошло столкновение автомобилей Volkswagen Tiguan и Renault.  В результате столкновения автомобиль Renault вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. В автомобиле находилось пять человек, в том числе несовершеннолетние.

В результате ДТП пострадали пассажирка автомобиля Renault и несовершеннолетняя.

На месте работают две бригады скорой помощи, сотрудники полиции и ДПС, пожарные подразделения. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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