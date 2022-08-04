86 353 туриста посетили в июле Пушкинский заповедник

17:52, 04 августа 2022, ПАИ

Первые статистические итоги июля-2022 подвели в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». По данным службы музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника, в июле Пушкинский заповедник посетили 86 353 туриста против, например, 54 250 человек в июле прошлого года или 50 416 июле 2019-го, сообщает пресс-служба музея.

В музее отмечают, что при этом структура туристического потока, в основном, осталась прежней, характерной для высокого сезона. Число взрослых посетителей составляет без малого 74% от общего числа гостей. Более трети визитёров, 66,25% — так называемые индивидуальные посетители, то есть гости, прибывшие в музей поодиночке, семьями или дружескими компаниями, а не в составе организованных туристических групп.

Добавим, что в первом полугодии 2022 года в Пушкинском заповеднике приняли порядка 244 тысяч посетителей.