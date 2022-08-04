Более чем на полмиллиона рублей оштрафовали псковского гендиректора за сокрытие денег организации

17:54, 04 августа 2022, ПАИ

В Пскове Управление ФСБ РФ по Псковской области пресекло противоправную деятельность гендиректора одного из ОАО города, который сокрыл более 68 миллионов рублей. Сумма предназначалась для погашения недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Приговором Псковского городского суда Псковской области фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов) и приговорен к штрафу в размере 550 тысяч рублей.

В ходе следствия задолженность организации в указанном выше размере погашена в полном объеме, денежные средства перечислены в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.