7 кубинцев отправили в колонию за нелегальное пересечение границы
Семь граждан Кубы незаконно пересекли границу России с Эстонией, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
Управление ФСБ России по региону совместно с Пограничным управлением пресекли противоправную деятельность семи граждан Республики Куба, причастных к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ. По данным ведомства, они пытались незаконно пересечь границу Российской Федерации с Эстонской Республикой.
Не имея при себе действительных российских виз, они пытались обойти пункты пропуска по лесу. Однако в итоге они были задержаны в районе МАПП «Куничина Гора» нарядом Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Приговором Печорского районного суда Псковской области виновным лицам назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
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