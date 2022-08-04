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Общество

7 кубинцев отправили в колонию за нелегальное пересечение границы

Семь граждан Кубы незаконно пересекли границу России с Эстонией, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Управление ФСБ России по региону совместно с Пограничным управлением пресекли противоправную деятельность семи граждан Республики Куба, причастных к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ. По данным ведомства, они пытались незаконно пересечь границу Российской Федерации с Эстонской Республикой.

Не имея при себе действительных российских виз, они пытались обойти пункты пропуска по лесу. Однако в итоге они были задержаны в районе МАПП «Куничина Гора» нарядом Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Приговором Печорского районного суда Псковской области виновным лицам назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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