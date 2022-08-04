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Поисковики международной молодёжной «Вахты Памяти» расчистили останки 31 бойца Красной Армии

Четвертый день Международной молодёжной «Вахты Памяти» «Невельский фронт. Подвиг Маншук – 2022». Фото: Невельский вестник

Корреспондент районной газеты «Невельский вестник» рассказала ПАИ о четвёртом дне международной молодёжной «Вахты Памяти» «Невельский фронт. Подвиг Маншук – 2022».

Поисковик отряда «Гвоздика» Елена Чернышова (из Пскова) рассказала корреспонденту, что принимает участие в вахте всей семьёй. На сегодняшний день расчищены останки 31 бойца. Это госпитальное захоронение. По времени – зима 1943 года.

«Производим подъём останков бойцов», – сказала Елена.

«Самое главное для поисковика – отыскать бойца с медальоном или с наградой, чтобы можно было определить имя», – сказал ещё один поисковик Виктор Козяков. На вахту он приехал с внуком.

Международная молодёжная «Вахта памяти» продлится до 10 августа. Всего в молодёжной «Вахте памяти» участвует 285 человек, из них 117 – молодёжь.

 

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