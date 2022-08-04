Подросток госпитализирован в критическом состоянии в медучреждение в результате ДТП на Рижском проспекте
В Пскове на пересечении Рижского проспекта и улицы Венская произошло столкновение автомобиля ŠKODA, под управлением 32-летнего водителя и мотоцикла Suzuki.
Мотоциклом управлял 15-летний подросток.
В результате ДТП мотоциклист находится в критическом состоянии, госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой, спасатели АСС, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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04 августа 2022
Подросток госпитализирован в критическом состоянии в медучреждение в результате ДТП на Рижском проспекте