Выставка книг «100 лет Государственной санитарно-эпидемиологической службе России» открылась в научной библиотеке

23:50, 04 августа 2022, ПАИ

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Выставка с названием «100 лет Государственной санитарно-эпидемиологической службе России» открылась в стенах Псковской областной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом сообщили в пресс-центре библиотеки.

Специалисты центра по работе с редкими и ценными документами подготовили целый ряд уникальных изданий второй половины XIX – начала XX века, наглядно отражающих историю становления в Псковском крае медицины в целом, а также проведения и организации санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Современная история санитарно-эпидимиологической службы России начинается 15 сентября 1922 года, когда Советом народных комиссаров принят декрет «О санитарных органах Республики», который положил начало государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, как системе мер, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний и улучшение санитарного состояния страны.

Но еще в 40 – 50-х годах XIX столетия псковскими врачами были составлены первые медико-топографические описания городов и уездов Псковской губернии. При этом особое внимание уделялось изучению в губернии заболеваний, влиянию метеорологических условий на их возникновение и течение, особенности для течения заболеваний в сельской местности.

Новый этап в развитии санитарной организации был связан с введением земства в губернии в 1865 году. С первых лет своего существования Псковское земство утверждало, что «недостаточно лечить больных, нужно охранять и здоровых», для чего необходимо изучить все причины, порождающие болезни и вымирание, и затем указать, какие из них могут быть устранены, какие остановлены. Несмотря на то что земство не смогло создать своей санитарной организации, были достигнуты определенные успехи: все санитарные мероприятия строились на общественных началах, земскими врачами были изучены вопросы влияния социальных условий на здоровье населения, школьной, коммунальной и промышленной гигиены. Кроме того постановления Псковского земства получили положительный резонанс во всей России.

Значимую роль в изучении и решении указанных вопросов сыграли Общество псковских врачей, губернские съезды земских врачей и санитарно-статистическое бюро, созданное в 1899 году.

Земские врачи поддерживали тесные связи с лучшими представителями отечественной гигиены. К ним в гости приезжал один из первых российских детских врачей – основоположников петербургской педиатрической школы, доктор медицины, ординарный профессор кафедры детских болезней Императорской Военно-медицинской академии Николай Петрович Гундобин, а Федор Федорович Эрисман – создатель основополагающих принципов общественной гигиены и социально-гигиенического направления медицины, пионер гигиены в России – был избран почетным членом Псковского общества врачей. Земские врачи Псковщины опубликовали ряд работ по эпидемиологии, гигиене и санитарии, в числе которых учебник по школьной гигиене.

В Виртуальном музее книги «Дыхание веков» Псковской областной научной библиотеки вы сможете ближе познакомиться с редкими изданиями тех лет, посвященными истории развития медицины на Псковщине.

Выставка будет работать с 1 по 30 августа.