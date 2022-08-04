Три человека пострадали в результате ДТП на Латвийской границе

23:00, 04 августа 2022, ПАИ

Около 19:00 на 5 км автодороги Лавры–граница с Латвийской Республикой 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и вылетел в кювет.

В автомобиле находилось два пассажира 58-летнего и 57-летнего возраста.

Водитель автомобиля госпитализирован в медучреждение.

Также он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.