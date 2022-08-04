Три человека пострадали в результате ДТП на Латвийской границе
Около 19:00 на 5 км автодороги Лавры–граница с Латвийской Республикой 35-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и вылетел в кювет.
В автомобиле находилось два пассажира 58-летнего и 57-летнего возраста.
Водитель автомобиля госпитализирован в медучреждение.
Также он находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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