Три тысячи сборников местных сказок и легенд издали в Псковской области
Сборник «Сказки и легенды Псковского края» издали тиражом в 3 тыс. экземпляров, 500 из них направят в библиотеки региона, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Основой книги стали сказки, собранные на территории региона в ходе фольклорных экспедиций Псковского государственного университета.
Книга адаптирована для современного читателя. Подготовкой текстов занимались научные сотрудники ПсковГУ, доктора и кандидаты филологических наук.
Художественным оформлением книги занимались представители трех поколений Детской школы искусств Пскова: педагоги, выпускники и старшеклассники.
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