Современные ноутбуки планируют закупить для оснащения «Точек роста» в Псковской области

08:49, 05 августа 2022, ПАИ

Ноутбуки планируют закупить для оснащения центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

По контракту товар должен быть новым и исправно работающим, без каких-либо внешних и внутренних деффектов, выпущенным не ранее 2021 года с действующим гарантийным сроком.

Среди требований также оперативная память не менее 8 Гб, как минимум четырехъядерный процессор от 2,3 ГГц, размер диагонали экрана от 15,6 дюйма и т. д.

Закупка осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Закупка находится на этапе подачи заявок.

«Точки роста» предусматривают единый подход к общеообразовательным программам по технологии, информатике и ОБЖ. Школьникам предстоит освоить 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства. Программы внедрят на уровне начального, среднего и общего образования, запланированы урочные, внеурочные занятия, дополнительное образование.