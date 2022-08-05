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Архимандрита Досифея Сороченкова вспоминают сегодня в Псково-Печерской обители

В центре - архим. Досифей (Сороченков +1998), справа - архим. Нафанаил (Поспелов +2002)Сегодня в Свято-Успенской Псково-Печерской обители вспоминают архимандрита Досифея (Сороченкова), скончавшегося 5 августа 1998 года.

«До последнего дня батюшка Досифей, превозмогая сильную боль в ногах, выходил за несколько часов, чтобы прийти вовремя на службу в Михайловский храм, являя всем пример невероятной любви к молитве и богослужению», — рассказали в официальной группе монастыря. 

Отец Досифей поступил послушником в Псково-Печерский монастырь в 1957 году. В 1958 был пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона. В 1966 году в группе других монахов он направился на Святую гору Афон для служения в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, где пробыл до 1982 года. По возвращении он нес послушание седмичного священника.

«Главное делание отца Досифея — молитва. Его богослужебные книги от постоянного употребления быстро ветшали. Очень многих молитвенно помнил батюшка Досифей, помнил не только имена тех, кто просил его молитв, но и имена тех, за кого просили. Спустя какое‑то время он обязательно спрашивал об исходе дела», — вспоминают в монастыре.

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