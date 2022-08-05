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Общество

Спрос на работников железнодорожной отрасли вырос на 23%

С начала года российские работодатели, связанные с железнодорожными перевозками и тяжелым машиностроением, разместили более 52 000 вакансий, что на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили аналитики hh.ru.

В тройку лидеров по спросу на новых специалистов в данном секторе входят Москва (14% вакансий от всего числа с начала года), Санкт-Петербург (6%) и Свердловская область (5%).

При этом наибольший прирост вакансий, связанных с железнодорожным сектором за год зафиксирован в Чувашии (+57%), Ленобласти (+50%), в Приморье (+42%), Москве (+42%) и Челябинской области (+42%). Всего работодатели Северо-Запада с начала 2022 года разместили более 7 000 вакансий, связанных с ж/д сферой, что составляет 14% от всего объема по стране.

Параллельно росту спроса на новых специалистов работодатели за год также повысили и медианную предлагаемую зарплату. Так, согласно сервису «Карта вакансий», зарплата в ж/д секторе выросла на 19% (с 80 450₽ до 95 400₽). 

Топ-15 регионов по доле вакансий в ж/д сфере, Россия, 2022:

регион

доля вакансий от общего числа в сфере

прирост вакансий за год

Москва

14%

42%

Санкт-Петербург

6%

29%

Свердловская область

5%

31%

Челябинская область

5%

42%

Республика Татарстан

4%

14%

Республика Башкортостан

4%

-1%

Нижегородская область

3,52%

5%

Московская область

3,28%

26%

Ленинградская область

2,93%

50%

Самарская область

2,51%

15%

Ростовская область

2,33%

38%

Чувашская Республика

2,03%

57%

Приморский край

1,84%

42%

Новосибирская область

1,79%

18%

Тверская область

1,74%

30%

 

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