Спрос на работников железнодорожной отрасли вырос на 23%
С начала года российские работодатели, связанные с железнодорожными перевозками и тяжелым машиностроением, разместили более 52 000 вакансий, что на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили аналитики hh.ru.
В тройку лидеров по спросу на новых специалистов в данном секторе входят Москва (14% вакансий от всего числа с начала года), Санкт-Петербург (6%) и Свердловская область (5%).
При этом наибольший прирост вакансий, связанных с железнодорожным сектором за год зафиксирован в Чувашии (+57%), Ленобласти (+50%), в Приморье (+42%), Москве (+42%) и Челябинской области (+42%). Всего работодатели Северо-Запада с начала 2022 года разместили более 7 000 вакансий, связанных с ж/д сферой, что составляет 14% от всего объема по стране.
Параллельно росту спроса на новых специалистов работодатели за год также повысили и медианную предлагаемую зарплату. Так, согласно сервису «Карта вакансий», зарплата в ж/д секторе выросла на 19% (с 80 450₽ до 95 400₽).
Топ-15 регионов по доле вакансий в ж/д сфере, Россия, 2022:
|
регион
|
доля вакансий от общего числа в сфере
|
прирост вакансий за год
|
Москва
|
14%
|
42%
|
Санкт-Петербург
|
6%
|
29%
|
Свердловская область
|
5%
|
31%
|
Челябинская область
|
5%
|
42%
|
Республика Татарстан
|
4%
|
14%
|
Республика Башкортостан
|
4%
|
-1%
|
Нижегородская область
|
3,52%
|
5%
|
Московская область
|
3,28%
|
26%
|
Ленинградская область
|
2,93%
|
50%
|
Самарская область
|
2,51%
|
15%
|
Ростовская область
|
2,33%
|
38%
|
Чувашская Республика
|
2,03%
|
57%
|
Приморский край
|
1,84%
|
42%
|
Новосибирская область
|
1,79%
|
18%
|
Тверская область
|
1,74%
|
30%
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