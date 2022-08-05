ФОТОФАКТ Переливницу тополевую нашли в Изборском музее-заповеднике

09:06, 05 августа 2022, ПАИ

Бабочку вида переливница тополевая обнаружили сотрудники Изборского музея-заповедника. Фотографией и видео с ней поделились в социальных сетях.

«При редких взмахах сидящей на камне бабочки цвет крыльев на мгновение превращается из тёмно-бурого в фиолетово-синий. Такой эффект происходит в результате изменения положения крыльев по отношению к направлению света. Особая структура чешуек способствует более яркому отражению фиолетовой составляющей спектра», - написали сотрудники музея.