До +32 градусов прогнозируют в Псковской области 5 августа
5 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений, умеренный. Температура днем от +27 до +32, сообщает псковский гидрометцентр.
В Пскове температура днем от +30 до +32, в Великих Луках — от 30 до +32.
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