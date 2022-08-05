До +32 градусов прогнозируют в Псковской области 5 августа

09:30, 05 августа 2022, ПАИ

5 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений, умеренный. Температура днем от +27 до +32, сообщает псковский гидрометцентр.

В Пскове температура днем от +30 до +32, в Великих Луках — от 30 до +32.