Вожатые ПсковГУ примут участие в работе летней смены лидеров Псковского детского форума

09:54, 05 августа 2022, ПАИ

Вожатые Псковского государственного университета примут участие в работе лагеря «Стремительный», который развернётся с 6 по 23 августа в деревне Анохово Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В смене примут участие 90 ребят из 23 муниципалитетов региона: члены детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области, представители ученического самоуправления, активисты общественных и волонтёрских организаций.

Для участников смены организуют обучающие занятия по развитию у них социальных навыков: ответственному лидерству, умению работать в команде, ораторскому мастерству. Не обойдётся и без спортивных, творческих, патриотических мероприятий.

Отметим, что лагерь организуют в рамках летней смены лидеров Псковского детского форума «Лето с ДетСоветом!» – интерактивной площадки для детей Псковской области, призванной способствовать решению образовательно-коммуникативной, досуговой и оздоровительной задач.