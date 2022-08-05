Вадим Нэдик - о ярмарочном пространстве Пскова: Город от этого только выиграет

09:54, 05 августа 2022, ПАИ

Руководитель комитета по охране культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик прокомментировал Псковскому агентству информации новость о том, что Псков победил с проектом «Сердце Пскова» в Первом Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города. В 2023 году 130 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на проведение комплекса мероприятий по обустройству центра города Пскова.

«Отношение к таким проектам исключительно положительное, потому что, принимая во внимание те изменения в городе, которые происходят, наверное, все-таки напомню в первую очередь то, что нас касается, это 2019-й год, это включение 10 наших объектов, серийного объекта храмов псковской архитектурной школы в Списки ЮНЕСКО. То, что мы сейчас занимаемся очень большой кропотливой работой для того, чтобы обеспечить в том числе и объекты ЮНЕСКО, и особо ценные объекты, находящиеся на территории Пскова, обеспечить объединенными зонами охраны, то есть я об этом уже говорил неоднократно. Эта работа будет идти параллельно, это очень важно. Мы работаем с городом вместе, дружно», - сказал Вадим Нэдик.

Он также рассказал, что в этом году будет закончена работа по разработке 13 новых охранных зон. По его словам, по объектам ЮНЕСКО требуется выполнение дополнительных мероприятий, в том числе разработка буферных зон. Все это связано в том числе и с развитием туристического кластера, и с развитием возможностей города как туристического центра.

«И то, что город сейчас делает — в том числе и смотровую площадку, и бинокли, и оборудование малых архитектурных форм, и оборудования мест, мы всецело и горячо поддерживаем. На вторник уже намечено заседание рабочей группы, где мы будем уже на большой карте в буквальном смысле рисовать те места, объекты, планы, которые будут реализовываться городом. Мы со своей стороны будем смотреть, чтобы не получилось так, что в зоне охраняемого ландшафта, там, где не допускается размещение определенных объектов, это было связано все-таки зонами регулируемой застройки. Я уверен, все у нас получится, все будет красиво. И город, я думаю, от этого только выиграет», - заключил руководитель комитета.