По 100 тысяч рублей будут выплачивать военным, заключившим контракт в Псковской области

10:07, 05 августа 2022, ПАИ

В Псковской области утвердили единовременную выплату в 100 тысяч рублей для жителей региона, которые заключили контракт на прохождение службы в отдельных подразделениях Минобороны РФ, определённых военным комиссариатом Псковской области. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Сведения о гражданах, поступивших на контрактную службу, будет передавать военный комиссариат региона в областной комитет по социальной защите. Выплата осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента поступления информации.

Финансирование запланировано из областного бюджета за счёт средств резервного фонда правительства Псковской области. В случае досрочного увольнения с контрактной военной службы, гражданин должен будет вернуть выплату в полном объёме.

Указ вступил в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.