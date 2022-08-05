Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владельцы погибших собак имеют право на возмещение морального вреда в России

Верховный суд России признал право владельцев погибших собак на возмещение морального вреда. Суд заявил, что гибель животного способна причинить моральные страдания, сообщает РБК.

В 2019 году женщина обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда, сославшись на то, что 12 ноября 2019 года мужчина, управляя автомобилем «Волга», нарушил ПДД и совершил наезд на собаку. От полученных травм собака скончалась.

Как поясняет издание, с точки зрения Гражданского кодекса собака является имуществом, поэтому материальный ущерб владелице после ее утраты был выплачен страховой компанией в полном размере. При этом иск о возмещении морального вреда был отклонен. Это решение было мотивировано отсутствием в законодательстве положений о компенсации морального вреда из-за потери домашнего животного.

Верховный суд России не согласился с таким решением и отметил, что животных от материальных благ отличает наличие в законодательстве запрета на жестокое обращение с ними и предусматривает уголовную ответственность. Поэтому данный запрет направлен не на охрану имущества как такового, а на защиту нравственности.

Суд отметил, что гибель животных может причинять владельцам моральный вред из-за эмоционально привязанности и подобные основания обязаны учитываться в каждом конкретном случае.

Как отмечает РБК, теперь адвокаты при подготовке подобного иска смогут апеллировать к решению ВС РФ. Судьи в свою очередь при анализе того или иного дела тоже должны обращать на это внимание.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 августа 2022

Псковичи могут принять участие в онлайн-викторине о Петре I

05 августа 2022

Библиотеки Псковской области получат 500 экземпляров книги «Сказки и легенды Псковского края»
05 августа 2022

Владельцы погибших собак имеют право на возмещение морального вреда в России

05 августа 2022

По 100 тысяч рублей будут выплачивать военным, заключившим контракт в Псковской области
05 августа 2022

Вадим Нэдик - о ярмарочном пространстве Пскова: Город от этого только выиграет
05 августа 2022

До +32 градусов прогнозируют в Псковской области 5 августа

05 августа 2022

ФОТОФАКТ Переливницу тополевую нашли в Изборском музее-заповеднике

05 августа 2022

Современные ноутбуки планируют закупить для оснащения «Точек роста» в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...