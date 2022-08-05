Владельцы погибших собак имеют право на возмещение морального вреда в России

10:13, 05 августа 2022, ПАИ

Верховный суд России признал право владельцев погибших собак на возмещение морального вреда. Суд заявил, что гибель животного способна причинить моральные страдания, сообщает РБК.

В 2019 году женщина обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда, сославшись на то, что 12 ноября 2019 года мужчина, управляя автомобилем «Волга», нарушил ПДД и совершил наезд на собаку. От полученных травм собака скончалась.

Как поясняет издание, с точки зрения Гражданского кодекса собака является имуществом, поэтому материальный ущерб владелице после ее утраты был выплачен страховой компанией в полном размере. При этом иск о возмещении морального вреда был отклонен. Это решение было мотивировано отсутствием в законодательстве положений о компенсации морального вреда из-за потери домашнего животного.

Верховный суд России не согласился с таким решением и отметил, что животных от материальных благ отличает наличие в законодательстве запрета на жестокое обращение с ними и предусматривает уголовную ответственность. Поэтому данный запрет направлен не на охрану имущества как такового, а на защиту нравственности.

Суд отметил, что гибель животных может причинять владельцам моральный вред из-за эмоционально привязанности и подобные основания обязаны учитываться в каждом конкретном случае.

Как отмечает РБК, теперь адвокаты при подготовке подобного иска смогут апеллировать к решению ВС РФ. Судьи в свою очередь при анализе того или иного дела тоже должны обращать на это внимание.