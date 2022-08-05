Водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего пешехода в Пскове
4 августа в 13:10 в Пскове на улице Гражданской 34-летний водитель автомобиля Renault LOGAN совершил наезд на 11-летнего пешехода.
Как сообщили в городской автоинспекции, несовершеннолетий пешеход был госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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