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Общество

Роспотребнадзор исследовал более 250 проб рыбы и продукции из водных биоресурсов в 2022 году

266 проб рыбы и продукции из водных биоресурсов исследовали сотрудники регионального Роспотребнадзора за первое полугодие 2022 года, сообщили в пресс-службе ведомства. 

152 пробы были исследованны на предмет соответствия микробиологическим показателям, 46 – по паразитологическим, 16 – по радиологическим, 37 – по физико-химическим и 15 по санитарно-химическим.

Не отвечали установленным требованиям по микробиологическим показателям 4,6% продукции, по физико-химическим показателям – 10,8%.  По паразитологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям  все образцы  соответствовали санитарно-эпидемиологическим нормативам.

По выявленной с нарушениями продукции должностные лица Управления направили информационные письма изготовителям продукции, выдали представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

«Рекомендуем  потребителям  при покупке рыбы обращать внимание на условия реализации продукции, целостность её упаковки, наличие необходимой информации о дате выработки, конечном сроке реализации», — отметили в ведомстве.

 

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