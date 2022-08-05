Ситуацию с распространением коронавируса обсуждают в медиацентре ПАИ

11:06, 05 августа 2022, ПАИ

Ситуацию с распространением коронавируса и вакцинацией в Псковской области обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации,

Какова свежая статистика по ковиду, какие штаммы распространены в регионе, зачем прививаться и ревакцинироваться.

Об этом и многом другом поговорим с руководителем Управления Роспотребнадзора по Псковской области Еленой Припутенко, главным врачом Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасией Повторейко, главным врачом Псковской городской поликлиники Галиной Неваленной и врачом-эпидемиологом Псковской областной инфекционной клинической больницы Галиной Горбуновой.