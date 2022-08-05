Ситуацию с распространением коронавируса обсуждают в медиацентре ПАИ
Ситуацию с распространением коронавируса и вакцинацией в Псковской области обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации,
Какова свежая статистика по ковиду, какие штаммы распространены в регионе, зачем прививаться и ревакцинироваться.
Об этом и многом другом поговорим с руководителем Управления Роспотребнадзора по Псковской области Еленой Припутенко, главным врачом Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасией Повторейко, главным врачом Псковской городской поликлиники Галиной Неваленной и врачом-эпидемиологом Псковской областной инфекционной клинической больницы Галиной Горбуновой.
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05 августа 2022
В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан