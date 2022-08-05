В России за сутки от коронавируса выздоровело 9 817 человек

11:05, 05 августа 2022, ПАИ

Выздоровело за сутки 9 817 человек, или на 0,7% больше в сравнении с 4 августа 2022 года, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 5 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 906 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,5%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 40 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ, рассказали специалисты.

Выявлено 18 555 новых случаев. Умерло за сутки 47 человек.