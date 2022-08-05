В Псковской области разбираются с очередным случаем издевательства над животным

17:17, 05 августа 2022, ПАИ

9 июля волонтеры приюта «Добрый» забрали собаку породы хаски из рук живодеров в деревне Гаврово Дновского района. Несчастная, доведенная до ужасного состояния хаски по кличке Айса сидела прикованная обрывком цепи, а рядом - мёртвая разлагающаяся собака, от которой остались шерсть и кости, обмотанные цепью. Обозреватель ПАИ Дарья Давыдова решила разобраться в ситуации и узнать, понесут ли живодеры наказание.

Это не ваше дело

Волонтер Елена Ивлева узнала о ситуации от соседей в поселке. Они рассказали, что у одной семьи есть собака, которая заперта в сарае и постоянно воет, ее не кормят, не выгуливают. 9 июля зоозащитница вместе с соседкой пришла к этому дому и предложила свою помощь.

«Мы предложили свою помощь, сказали, что хотим помочь. На это хозяйка дома пошла в отказ и сказала, что это не наше дело, это ее собака и они могут с ней делать все, что захотят. Тогда я стала по громкой связи вызывать полицию», - рассказала женщина события того дня.

Елена рассказала, что в этот момент женщина зашла в дом и позвала старшего сына, который также сказал волонтерам, что «это не ваше дело». После того, как Елена сказал ему, что их действия попадают по 245 статью уголовного кодекса, мужчина все же провел их в сарай.

Собака сидит на собственных фекалиях

«Там нет окон, просто вырезаны дырки и открытая настежь дверь. Мы вошли в сарай и это просто помойка. Там лежат бревна поперек, сваленный бытовой мусор и в нескольких метрах в углу на короткой цепи сидит хаски на бревнах, на мусоре и на собственных фекалиях», - рассказала волонтер. Рядом лежало иссохшее тело другой собаки.

Хозяйка дома сообщила зоозащитникам, что хаски принадлежит не ей, а ей 14-летнему сыну. Тот в свою очередь объяснил, что собаку заперли в сарае из-за того, что она стала душить кур. До этого, по словам подростка, он проводил с собакой довольно много времени. После, со слов мальчика, ему «стало не интересно» заниматься Айси.

Семья в своих показаниях указывала, что собаку они изначально взяли больной и с деформированными лапами. Однако, со слов Елены, весь поселок опроверг это, сказав, что Айси изначально была в хорошем состоянии, а то, какой ее забрали в приют — следствие «хорошего» ухода хозяев.

Будет ли возбуждено уголовное дело?

11 июля волонтерам пришел официальный ответ по делу о жестоком обращении с Айси. В возбуждении уголовного дела по данному факту было отказано.

«Мною был истребован материал и изучен материал. Процессуальное решение было признано необоснованным. В постановлении об отмене правоохранительным органам были даны конкретные указания, которые они должны выполнить для того, чтобы установить наличие либо отсутствие признаков преступления предусмотренных статьей 245 УК РФ», - прокомментировал прокурор Дновского района. Он также добавил, что по тем проверочным мероприятиям, которые были проведены полицией, невозможно установить, есть ли признаки состава преступления.

Участковый уполномоченный полиции пояснила, что на тот момент прямой умысел преступления не усматривался из-за слов самой хозяйки. Женщина пояснила полицейским, что «собака кормилась, поилась и она просто закрыла собаку в сарае». Участковый отметила, что решение не окончательное.

Сотрудники УМВД будут проводить доследование по этому делу, «история не заканчивается, будем разбираться. Будут опрашиваться новые свидетели по данному делу, Елена Ивлева предоставила также еще одни документы, которые будут приобщены к делу», - добавила участковый. В пресс-службе УМВД России по Псковской области пояснили, что с 26 июля материалы дела находятся в прокуратуре Дновского района. По возвращении материалов в полицию будет проводится дополнительная проверка.

Что сейчас с Айсой

Сейчас пострадавшая хаски находится в приюте «Добрый». Волонтеры ее откармливают, играют с ней и ухаживают, постепенно задние лапы приходят в норму. Дети-волонтеры каждый день проходят с ней по несколько километров под нагрузкой: хаски постоянно идёт внатяг на поводке и упирается лапами. Хаски намыта и вычесана, с ней каждый день играют в мяч.

По словам порховских волонтеров, Айса уже забыла страшную жизнь, только по привычке прячет ещё корки хлеба, а когда детей долго нет, она очень горько плачет. Если вы хотите оказать помощь приюту, то вы можете связаться с волонтерами или позвонить Елене Ефимовой по номеру 8-911-121-07-89.