Псковских автомобилистов предупредили о закрытии движения на дороге в Пскове
Движение автотранспорта по улице Майской с 10 по 18 августа будет закрыто в связи с проведением ремонтных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администарция города Пскова.
Подрядная организация демонтирует старые железобетонные водопропускные трубы и установит металлические гофрированные. Работы проходят в рамках ремонта улиц Майской, Светлой и Хвойной в городе Пскове.
Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При движении просьба обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.
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