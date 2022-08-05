Псковских автомобилистов предупредили о закрытии движения на дороге в Пскове

11:20, 05 августа 2022, ПАИ

Движение автотранспорта по улице Майской с 10 по 18 августа будет закрыто в связи с проведением ремонтных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администарция города Пскова.

Подрядная организация демонтирует старые железобетонные водопропускные трубы и установит металлические гофрированные. Работы проходят в рамках ремонта улиц Майской, Светлой и Хвойной в городе Пскове.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При движении просьба обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.