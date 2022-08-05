Более 31 млн рублей было использовано на развитие экономики и социальной сферы Псковской области в 2021 году

11:38, 05 августа 2022, ПАИ

На развитие экономики и социальной сферы Псковской области организациями всех форм собственности в 2021 году использовано 31 626 милионов рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 121,7 процента к 2020 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Наибольший объем инвестиций в основной капитал (82,7%) осуществлен на территории городских округов Псков и Великие Луки, Великолукского и Псковского районов. Более двух третьих (67,5%) инвестиций в основной капитал направлено на развитие трех видов экономической деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; обрабатывающие производства; транспортировка и хранение.

На приобретение машин, оборудования, транспортных средств направлено 62,4 процента инвестиций в основной капитал, около трети (31,5%) – на здания (кроме жилых), сооружения и расходы на улучшение земель.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являлись собственные средства организаций (67,9%), на долю привлеченных средств приходилось 32,1 процента инвестиций. Средства бюджетов всех уровней составили 16,9 процента от общего объема инвестиций в основной капитал.