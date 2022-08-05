Нужно ли прививаться псковичам, переболевшим коронавирусом

11:43, 05 августа 2022, ПАИ

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 5 августа рассказала, нужно ли прививаться псковичам, переболевшим коронавирусом.

Она подчеркнула, что иммунитет у переболевших сохраняется в среднем 6 – 12 месяцев. По словам главврача медучреждения, измерять уровень антител нет необходимости. «Начиная с 6 месяцев после вакцинации или перенесенного заболевания иммунитет снижается, поэтому лучше делать сразу повторную прививку – ревакцинацию», — сообщила медик.

«Наши с вами организмы индивидуальны. Для кого-то достаточно нижней границы нормы, кому-то нужен больший уровень. Это всё представляет интерес больше с научной точки зрения. А с практической точки зрения мы говорим о том, что после заболевания вопрос о ревакцинации встает через 6 месяцев – максимум год», — пояснила она.

По мнению медика, псковичам очень важно защититься от тяжелых форм заражения или от летального исхода. Однако это не единственное, от чего защищает вакцина: коронавирусная инфекция также опасна постковидным синдромом.

«Даже если у вас было легкое или среднетяжёлое течение заболевания, у вас могут начаться постковидные осложнения. Это когнитивные проблемы, ухудшение памяти, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Мы просим задуматься о том, что нужно защитить себя и окружающих от этого. А не просто надеяться на собственное здоровье», — сообщила Неваленная и добавила, что после заражения функции легких из-за специфики инфекции не всегда полностью восстанавливаются.