В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
В Псковской области обсуждается возможность введения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.
Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная отметила, что важно прививаться тем людям, которые работают в таких профессиях, где много общаются с людьми. Добавила, что если в семье есть дети, то родителям необходимо привиться. По ее мнению, в сознании людей должна быть ответственность за коллективное здоровье всех граждан.
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05 августа 2022
В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан