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Общество

В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

В Псковской области обсуждается возможность введения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная отметила, что важно прививаться тем людям, которые работают в таких профессиях, где много общаются с людьми. Добавила, что если в семье есть дети, то родителям необходимо привиться. По ее мнению, в сознании людей должна быть ответственность за коллективное здоровье всех граждан.

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