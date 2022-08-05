Некоторые переболевшие COVID-19 псковичи жалуются на тревожность и панические атаки

12:01, 05 августа 2022, ПАИ

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Некоторые переболевшие коронавирусом псковичи впоследствии начинают страдать от тревожности или панических атак. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 5 августа сообщила главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Она рассказала, что многие говорят, что переболели бессимптомно, но позже у них появляются разного рода проблемы. «В основном люди говорят, что ковид – плохая болезнь, тяжело болеть и тяжело выходить из этого состояния», — отметила она.

Галина Неваленная добавила, что многим после болезни также требуется психологическая помощь. По её словам, у некоторых переболевших «снижается оптимизм», наблюдается тревожность. «Есть даже некая тенденция к паническим атакам. Надо привиться, чтобы, не дай Бог, не заболеть», — отметила медик.

Она подчеркнула, что за психологический помощью псковичи могут обратиться в инфекционную больницу.