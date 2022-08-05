Новый аппарат КТ заработал в Псковской городской поликлинике

12:01, 05 августа 2022, ПАИ

5 августа в Псковской городской поликлинике заработал новый компьютерный томограф. Об этом напомнила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная на пресс-конференция в медиацентре Псковского агентства информации 5 августа.

Компьютерный томограф установлен в корпусе, где ранее был перинатальный центр. По программе модернизации первичного звена здравоохранения здесь проведен ремонт помещений, врачи-рентгенологи и лаборанты прошли специальную подготовку и обучение.

О том, что новое медицинское оборудование в Псковской городской поликлинике заработает 5 августа, ранее сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.