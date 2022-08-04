Новый аппарат КТ заработает 5 августа в псковской городской поликлинике

15:27, 04 августа 2022, ПАИ

​

Новый компьютерный томограф начнёт работу с 5 августа в Псковской городской поликлинике, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«В конце прошлого года по Поручению Президента нам было выделено 500 млн рублей на приобретение медоборудования. Это позволило закупить различную технику, в том числе и систему компьютерной томографии стоимостью 58,6 млн рублей. Такое оборудование позволяет сократить время сканирования и нахождения пациента в аппарате, обеспечивает значительное снижение лучевой нагрузки, а система визуализации даёт детальное изображение», — рассказал глава региона.

Обследование пациентов будет проводиться бесплатно по предварительной записи по направлению врача в рамках программы ОМС.

Компьютерный томограф установлен в корпусе, где ранее был перинатальный центр. По программе модернизации первичного звена здравоохранения здесь проведен ремонт помещений, врачи рентгенологи и лаборанты прошли специальную подготовку и обучение.