Своя «московская улица Никольская» появится в центре Пскова

12:42, 05 августа 2022, ПАИ

В центре Пскова в будущем появится улица наподобие Никольской в Москве. В «Никольскую» превратят в Пскове пешеходную часть улицы Пушкина. Об этом пишет газета «Аргументы и факты – Псков».

Планируется создать круглогодичную иллюминацию, часть из нее будет имитировать звездное небо. Зимой будут устанавливать одну подсветку, летом — другую.

Здесь же в сквере возле Псковского драмтеатра заработает круглогодичный ярмарочный комплекс с местной гастрономической и ремесленной продукцией.

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