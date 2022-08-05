Своя «московская улица Никольская» появится в центре Пскова
В центре Пскова в будущем появится улица наподобие Никольской в Москве. В «Никольскую» превратят в Пскове пешеходную часть улицы Пушкина. Об этом пишет газета «Аргументы и факты – Псков».
Планируется создать круглогодичную иллюминацию, часть из нее будет имитировать звездное небо. Зимой будут устанавливать одну подсветку, летом — другую.
Здесь же в сквере возле Псковского драмтеатра заработает круглогодичный ярмарочный комплекс с местной гастрономической и ремесленной продукцией.
Полную версию материала читайте на сайте «АиФ-Псков».
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