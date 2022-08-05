Кратковременные дожди и ливни обещают псковичам 6 августа

12:49, 05 августа 2022, ПАИ

6 августа на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременные дожди. Днем кратковременные дожди, местами ливни, в большинстве районов гроза, сообщили Псковскому агентству информации в псковском гидрометцентре.

Ветер южных направлений 5-10 м/сек., при грозе порывистый. Температура по области: ночью от +14 до +19 гр.С, днем от +25 до +30 гр.С. Атмосферное давление низкое.