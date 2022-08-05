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Общество

Разметка на велодорожках появится в парке у псковского «Акваполиса»

В парке на улице Никольской завершено строительство двух тротуаров, на одном из них планируется нанесение разметки для велопередвижения. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

«У нас уже завершены пешеходные и велосипедные дорожки. Пока разметки нет, но я надеюсь, что она скоро будет», – сказал он.

Напомним, что работы по благоустройству общественной территории на улице Никольской уже завершились в деревне Родина Псковского района. В рамках муниципального контракта подрядная организация выполнила устройство асфальтобетонного покрытия дорожек и автостоянки из асфальтобетона, установила скамейки и урны.

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