Разметка на велодорожках появится в парке у псковского «Акваполиса»

13:26, 05 августа 2022, ПАИ

В парке на улице Никольской завершено строительство двух тротуаров, на одном из них планируется нанесение разметки для велопередвижения. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

«У нас уже завершены пешеходные и велосипедные дорожки. Пока разметки нет, но я надеюсь, что она скоро будет», – сказал он.

Напомним, что работы по благоустройству общественной территории на улице Никольской уже завершились в деревне Родина Псковского района. В рамках муниципального контракта подрядная организация выполнила устройство асфальтобетонного покрытия дорожек и автостоянки из асфальтобетона, установила скамейки и урны.