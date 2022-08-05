Открытый диалог с кредитными организациями прошёл в Пскове

13:44, 05 августа 2022, ПАИ

На текущей неделе Росреестр провёл открытый диалог по вопросам снижения административных барьеров в кредитной отрасли с представителями банковских организаций по всей стране. Мероприятие состоялось в формате видео-конференц-связи под председательством руководителя ведомства Олега Скуфинского. В Пскове встреча с кредитными организациями прошла на площадке управления Росреестра по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

На мероприятии присутствовали сотрудники регионального управления Росреестра, а также представители ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «АК Барс Банк», АО «Альфа-Банк» и ПАО «ФК Открытие».

В ходе открытого диалога участники мероприятия обсудили законодательные инициативы, а также вопросы взаимодействия с кредитными организациями, повышения эффективности оказания государственных услуг в сфере недвижимости, сокращения сроков осуществления учётно-регистрационных действий, снижения доли приостановок, увеличения количества заявлений на государственную регистрацию, подаваемых банками в электронном виде.

«Росреестр уделяет особое внимание взаимодействию с профессиональными участниками сферы недвижимости. В последнее время ведомство регулярно проводит встречи с получателями государственных услуг в широком формате с участием профессионального сообщества из всех регионов страны. Ранее подобные встречи уже состоялись с компаниями-застройщиками, председателями садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений», – отметили в пресс-службе.