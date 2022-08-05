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Общество

В Великих Луках администрация города и общественники проверили капремонт в двух домах

Фото: «Великолукская правда. Новости»

На минувшей неделе приёмочная комиссия в составе представителей УЖКХ администрации города, подрядной организации и общественников осмотрели два дома, в которых в этом году проведены работы по программе капитального ремонта. Об этом сообщили в газете «Великолукская правда. Новости».

Так, например, в общежитии на Октябрьском проспекте,19/1 заменена система горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. Вместо металлических труб теперь полипропиленовые, вместо чугунных – трубы ПВХ с выпусками до одного колодца. Кроме того, поставлены новые унитазы, обновился узел учёта, совместно с МП «Водоканал» подрядчик поменял ввод воды в дом.

«Общежития однозначно должны находиться на особом контроле. Отрадно, что администрация города за этим пристально наблюдает, здесь действительно нужна помощь. Работы сделаны добротно, качественно. В этом общежитии нет общественного советника или старшего по дому, поэтому контроль осуществляют в основном только УЖКХ и администрация города. Хотелось бы, чтобы ещё присоединялись и сами жители, ведь им виднее, они больше мелочей замечают», – отметила по итогам проверки общественник Юлия Ярышкина.

Ещё одна многоэтажка, в которой прошёл капитальный ремонт, – это дом № 25 на улице Л. Толстого. Там подрядчик провёл капремонт подвала: были убраны старые сараи, сделана стяжка, оштукатурены и покрашены стены, заменены входная группа и окна.

В этом году благодаря программе ФКР новый облик получат 19 великолукских домов, в следующем, по словам представителя УЖКХ, планируется привести в порядок 30-40 многоэтажек.

«В целом в нашем городе капремонт проходит довольно успешно, подрядные организации работают качественно, претензий нет. Если возникают какие-то сложности, замечания от жителей, мы сразу выезжаем на объект, всё просматриваем. Подрядчики устраняют замечания своевременно», – отметила Надежда Васильева.

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