Дом в Палкинском районе раньше срока получил новую крышу

15:02, 05 августа 2022, ПАИ

Жилой многоквартирный дом в Палкинском районе, расположенный в деревне Вернявино на улице Садовой, 2, раньше запланированного срока получил новую крышу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Работы выполнила подрядная организация ООО «ОптимаСтрой» в соответствии с договором от 26 апреля 2022 года № 51/КР. В рамках мероприятий по капремонту разобрали старое кровельное покрытие, выполнили ремонт стяжки и устройство новой кровли из наплавляемых материалов. Также выполнен ремонт вентиляционных каналов, парапетов и кабин выхода на крышу.

Работы были выполнены раньше запланированного срока, при производстве работ не было допущено ни одной протечки в квартиры собственников, отметили в пресс-службе.

Также в рамках краткосрочного плана капитального ремонта на 2022 год на завершающей стадии находятся работы по капитальному ремонту крыши дома № 8 на улице Юбилейной в Палкино.