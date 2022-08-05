В два раза выросло производство молока в псковской агрофирме

15:44, 05 августа 2022, ПАИ

В молочном скотоводстве ЗАО «Агрофирма «Победа» валовое производство молока по отношению к уровню прошлого года выросло в два раза и составляет более 20 тонн в день. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Хозяйство демонстрирует самую высокую продуктивность дойного стада среди сельхозпредприятий Псковского района. Средний удой от коровы в сутки превышает 26 килограммов молока, что на 12,8 килограмма больше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, в «Победе» эффективно используется генетический потенциал животных, рационально расходуются корма, уточнили в администрации.