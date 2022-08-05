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Общество

Псковские школьники разрабатывают планшет, который позволит ориентироваться в супермаркетах

Школьники из Псковской области уже приняли активное участие в программе «Технолидеры будущего» и находятся на пути к осуществлению мечты – реализации их технологического стартапа. Команда «Что-то такое мы ещё не придумали» из города Пскова разрабатывает планшет для супермаркетов, который помогает покупателям ориентироваться среди товаров, а супермаркетам – делать максимально эффективным шопинг посетителей. Благодаря «Технолидерам будущего» молодые предприниматели прошли большой путь от проверки коммерческой гипотезы до первой презентации проекта потенциальным инвесторам, сообщили в Фонде инфраструктурных и образовательных программ и Фонде социальных инвестиций.

Фонд напоминает, что уже стартовал приём заявок на участие в акселераторе технологических проектов «Технолидеры будущего», совместной программе Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда социальных инвестиций.

Важность развития молодёжного малого и среднего предпринимательства, инновационных малых и микропредприятий неоднократно подчёркивалась президентом РФ, председателем Правительства РФ, представителями политических партий и многими общественными деятелями.

В этом году к участию приглашаются ребята с 13 до 17 лет, интересующиеся современными технологиями и естественными науками и имеющие желание продвинут свою предпринимательскую идею в области нанотехнологий и близких к ней высокотехнологичных областях.

С 2020 года программу акселерации прошло более 7 000 участников из 63 регионов страны. Многие из них запустили собственные технологические стартапы, получив инвестиционную поддержку со стороны крупного и среднего бизнеса. В рамках акселератора технологических проектов подростки смогут пройти онлайн-обучение по ключевым темам в рамках работы над стартапом, а также получить индивидуальное сопровождение проекта опытным трекером по осуществлению его бизнес-идеи. Подобное сотрудничество в образовательной сфере позволит познакомиться с ключевыми технологическими трендами и понять, как монетизировать свой бизнес.

Участие в программе акселерации открывает широкий спектр возможностей для молодых технопредпринимателей: посещение проектной смены в одном из федеральных детских центров, включение в государственный информационный ресурс об одарённых детях «Таланты России» и, как следствие, дополнительные баллы ЕГЭ, представление проектов инвесторам, участие в крупных инвестиционных и экономических форумах, например в Петербургском экономическом форуме.

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