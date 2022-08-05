Елена Бибикова ознакомилась с ходом капремонта псковской школы

16:33, 05 августа 2022, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова совместно с председателем комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым ознакомилась с ходом капитального ремонта средней школы № 16, расположенной в отдалённом микрорайоне города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Сенатор отметила, что подрядчик трудится активно и данный объект — очередное подтверждение интенсивного темпа капитальных работ регионе в рамках программы модернизации школьных систем образования. Сейчас идёт ремонт на первом этаже здания, начались работы в спортивном зале, рабочие приступают к ремонту кровли, рассказала Елена Бибикова.

«К 1 сентября будет полностью обновлён холл здания, входная группа — двери, крыльцо, навес, оборудуют пандус, — сообщила сенатор. — Ремонтные работы продолжатся и после начала учебного года, но они будут проходить в пристройках к зданию и не создадут препятствий для учебного процесса. До 31 октября все работы должны быть завершены».

Кроме того, в рамках рабочей поездки Елена Бибикова проинспектировала строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Псковском районе.

«В настоящее время работы ведутся с отставанием от графика, строительная готовность составляет от 70 до 80 процентов. Перед подрядчиком стоит задача в ближайшее время сдать объекты», — сообщила сенатор и добавила, что строящиеся медицинские пункты в Псковском районе полностью укомплектованы кадрами.