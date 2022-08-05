74-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

16:37, 05 августа 2022, ПАИ

Коронавирус возвращается в повестку дня. Число заболевших увеличивается, регионы один за другим начинают возвращать, пока по чуть-чуть, ограничительные меры. Но гайки в сентябре могут и закрутить, если только… Что «если только» – в очередном выпуске проекта «Псковский телеграм» обсудят ведущие Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

Кроме того, в программе: не все партии одинаково гладко проходят проверку документов избиркомом, барсики заполонят Псков, долгожданные стройки, куда хотят улететь ведущие и почему никак не получается, квесты в Опочке, памятник Маяковскому и Духова гора.

Видеопроект Псковского агентства информации «Псковский телеграм» о темах, обсуждаемых в федеральном и региональном телеграм-каналах, выйдет в эфире на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте» в 18:00 и в эфире телеканала «Первый Псковский» в 18:30.