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Политика

Игра на выбывание. 74-й выпуск «Псковского телеграма»

Коронавирус возвращается в повестку дня. Число заболевших увеличивается, регионы один за другим начинают возвращать, пока по чуть-чуть, ограничительные меры. Но гайки в сентябре могут и закрутить, если только… Что «если только» – в очередном, 74-м выпуске проекта «Псковский телеграм» обсудили ведущие Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

Кроме того, в программе: не все партии одинаково гладко проходят проверку документов избиркомом, барсики заполонят Псков, долгожданные стройки, куда хотят улететь ведущие и почему никак не получается, квесты в Опочке, памятник Маяковскому и Духова гора.

«Псковский телеграм» – еженедельная программа о самом интересном и обсуждаемом в Telegram-пространстве. Выпуски проекта выходят в свет по пятницам, в 18:00 на сайте ПАИ, в группе агентства в «ВКонтакте», а в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».

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