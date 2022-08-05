Более 302 млн тестов на коронавирус провели в России

17:13, 05 августа 2022, ПАИ

Более 302 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что за последние сутки в стране провели 153 тысячи тестов на коронавирус.

Отметим, что всего в России выявлено 18 672 422 случая заболевания коронавирусом, 18 019 883 человека выздоровели, 382 651 – умер.