Более 302 млн тестов на коронавирус провели в России
Более 302 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что за последние сутки в стране провели 153 тысячи тестов на коронавирус.
Отметим, что всего в России выявлено 18 672 422 случая заболевания коронавирусом, 18 019 883 человека выздоровели, 382 651 – умер.
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