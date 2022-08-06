Дожди и 30 градусов тепла обещают псковичам 6 августа

09:40, 06 августа 2022, ПАИ

6 августа на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, в большинстве районов гроза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений от 5 до 10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура по области: ночью от +14 до +19 градусов, днем – от +25 до +30.

Атмосферное давление низкое.