Дожди и 30 градусов тепла обещают псковичам 6 августа
6 августа на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, в большинстве районов гроза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений от 5 до 10 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура по области: ночью от +14 до +19 градусов, днем – от +25 до +30.
Атмосферное давление низкое.
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