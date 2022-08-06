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Общество

Не выезжать в луга и поля рекомендует народный календарь

6 августа православная церковь чтит память первых русских святых Бориса и Глеба (в крещении Романа и Давида). Они были князьями, сыновьями князя Владимира Святославовича. Бориса и Глеба убил их единокровный брат Святополк Окаянный в борьбе за власть после смерти отца. По церковному преданию, на такой поступок Святополка толкнул дьявол. Об этом пишет calend.ru.

«Когда увидел исконный враг всего доброго в людях, что святой Борис всю надежду свою возложил на Бога, то стал строить козни и уловил Святополка. Угадал он помыслы Святополка, поистине второго Каина: ведь хотел он перебить всех наследников отца своего, чтобы одному захватить всю власть», - повествуют легенды.

Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, их канонизировали в лике мучеников-страстотерпцев. Кроме того, братьев считают заступниками русской земли и небесными помощниками русских князей.

В этот день крестьяне старались не выезжать в поля и луга, иначе там может случиться пожар из-за многочисленных гроз, пора которых начиналась в августе, и которые сопровождались молниями, способными поджигать стога сена. Из-за этого день Бориса и Глеба называли еще Паликопной — от слов «палить копны». «На Глеба и Бориса за хлеб не берися», — говорили люди, подразумевая, что следует отложить жатву, хотя именно «на Борис и Глеб поспевает хлеб».

Женщины и дети начинали сбор ягод черемухи. Из них варили компоты и заготавливали впрок — в основном, в сушеном виде.

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